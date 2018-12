Politie zoekt getuigen straatroof

Rond 21.30 uur kregen agenten de melding van een straatroof op de Luxemburglaan. Ter plaatse vertelde het slachtoffer dat hij door vier mannen beroofd was van zijn tas met inhoud. Na de beroving renden de verdachten in de richting van de parkeergarage bij de Luxemburglaan. Agenten zochten in de parkeergarage en omgeving, maar troffen de verdachten niet meer aan. Op dit moment ontbreekt van hen elk spoor.



Signalement verdachten

Het gaat om vier mannen (tussen de 17 en 20 jaar oud) met een negroïde uiterlijk en een slank postuur. Alle vier de verdachten waren in het zwart gekleed en zijn rond de 1,80 meter lang.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van deze straatroof. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.