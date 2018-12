Aanhouding na vondst illegaal vuurwerk

De politie kreeg dinsdagavond 11 december een anonieme melding over illegaal vuurwerk. Rond 19.00 uur gingen de agenten ter plaatse en troffen zij in de schuur illegaal vuurwerk aan. Al het vuurwerk is in beslag genomen en veilig afgevoerd. De verdachte is inmiddels heengezonden. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.



Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie door te bellen met 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook online uw melding doen.