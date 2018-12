Deze week in Bureau Rijnmond

Brutale diefstal

Een 69-jarige man uit Rotterdam werd op 14 september slachtoffer van een brutale diefstal. Twee mannen werkten samen om zijn pincode af te kijken en zijn pas te stelen. Een derde handlgster pinde een fors bedrag. Wie herkent ze?



Inbraak

Haarscherpe beelden zijn te zien van een man die meer moet weten van een inbraak in een woning op de Voorhaven in Rotterdam. Er werd een fiets, fietskar en portemonnee met diverse pasjes buit gemaakt. Met één van deze passen, is onder andere contactloos gepind bij een tankstation op de Tjalklaan in Rotterdam. Wie herkent de man die daar pinde?



Bont en blauw

Op maandag 5 november werd een 76-jarige man uit Rotterdam thuis in zijn woning aan de Valkeniersweg overvallen. Twee mannen drongen zijn huis binnen en sloegen hem bont en blauw. De daders gingen er met geld vandoor. De politie hoopt dat getuigen zich melden



