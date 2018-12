Politieman herkent dieseldief

Hij had op vrijdag 9 november 2018 omstreeks 14.00 uur bijna 20 liter diesel getankt bij een benzinestation in Waalwijk. Hij reed daarna weg zonder de 27,57 euro die de meter aangaf te betalen. De kentekenplaat aan de voorzijde van zijn auto was afgeplakt en aan de achterzijde ontbrak de nummerplaat. Aanwijzingen dat het om bewuste benzinediefstal. Een politieman herkende op de camerabeelden de verdachte, een veelpleger, voor 100% omdat hij deze in het verleden dikwijls heeft staande gehouden. Ook herkende de diender de auto waarmee hij tankte als zijnde eigendom van de verdachte. De 26-jarige Tilburger is vanmorgen aangehouden.