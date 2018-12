Aanhoudingen na zware mishandeling in woning

Rond acht uur die donderdagavond werd bij de woning van het slachtoffer aangebeld. Toen hij de deur open deed, werd hij meteen terug naar binnen geduwd en kreeg hij flink klappen met een nog onbekend slagvoorwerp. De dader ging er daarna weer vandoor. Uit ons onderzoek bleek dat hij via een brandtrap van het appartementencomplex was weggevlucht. Het lijkt er daarom op dat de dader zich goed op de locatie had voorbereid of dat hij daar al bekend was.