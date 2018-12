Geen gewonden bij woningoverval

Rond 20.45 uur wisten twee gemaskerde mannen de woning binnen te dringen, waar op dat moment twee vrouwen aanwezig waren.

De twee overvallers dreigden met vermoedelijk een vuurwapen.

Het tweetal ging er op enig moment vandoor.

Het is niet bekend in welke richting ze zijn gevlucht.

Signalement:

Beide overvallers droegen donkere kleding. Ze waren tussen de 1.70 en 1.80 m en hadden een smal postuur.

Onderzoek:

In de woning aan de Donderbergweg verricht de politie technisch en tactisch onderzoek. Ook is er een buurtonderzoek opgestart.

Getuigenoproep:

Mensen die iets gehoord of gezien hebben rond 20.45 uur bij of in de omgeving van de woning aan de Donderbergweg in Roermond kunnen dit doorgeven aan de politie via 0900-8844.