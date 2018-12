Twee aanhoudingen in reeks straatroven

Begin november vonden er diverse straatroven (en pogingen) plaats in Brunssum, Amstenrade en Hoensbroek. Alle roven werden volgens eenzelfde werkwijze uitgevoerd. De verdachten reden langs op een scooter en beroofden de slachtoffer vervolgens van hun tas en/of bezittingen.



In het onderzoek zijn maandag twee verdachten aangehouden. Dit zijn een 15-jarige jongen uit Brunssum en een leeftijdsgenoot uit Heerlen. Zij worden verdacht van een straatroof die zondag 4 november op de Kerkstraat in Brunssum plaatsvond. Daarbij werd een 29-jarige vrouw van haar tas beroofd. Er wordt nog onderzocht of de twee verdachten ook betrokken waren bij de andere incidenten.