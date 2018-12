Twee doden en zwaargewonde bij verkeersongeval

Slachtoffers

De slachtoffers zijn alle drie volwassen mannen, maar informatie over de identiteit is nu nog niet bekend. Meer informatie daarover volgt later. Naast de bestuurder waren er verder geen inzittenden in het busje. De bestuurder is niet gewond geraakt en opgevangen door de hulpdiensten.

Onderzoek

De Vliegertsdijk is afgesloten om de hulpverlening door de brandweer, ambulancedienst en politie mogelijk te maken. Ter plaatse is onderzoek opgestart om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Zo wordt er een drone ingezet om luchtfoto’s te maken van het plaats van het ongeval.

Getuigen

In het kader van het onderzoek zoekt de politie nog getuigen van het ongeval. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 – 8844.