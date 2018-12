Nieuwe gevallen van ladingdiefstal uit rijdende vrachtauto's

In juli 2017 hield de politie vijf Roemenen aan op een vakantiepark op de Veluwe voor betrokkenheid bij de diefstal van een lading smartphones uit een rijdende vrachtwagen op de A73. In maart van dit jaar werden de mannen veroordeeld tot vijftien maanden celstraf voor heling van de telefoons. In augustus 2017 is een Roemeen aangehouden op de A15 bij Nijmegen na een mislukte poging tot diefstal uit een rijdende vrachtwagen. Hij is later tot één jaar celstraf veroordeeld. Daarna is het in Nederland stil geweest met dergelijke stuntdiefstallen. In andere landen zijn wel diefstallen uit rijdende vrachtauto's gemeld. Bijvoorbeeld in oktober dit jaar werden in Groot Brittannië vi jf gevallen gemeld.