Teamleider kijkt terug op zaak Milica van Doorn

Teamchef Rob Keet leidde het onderzoek naar de moord op Milica van Doorn. Het was geen simpele zaak, want toen het onderzoeksteam aan de zaak begon, had men weinig aanknopingspunten. Er was dat ene DNA-spoor, gevonden op het lichaam van Milica. Maar destijds, in 1992, leverde dat geen doorbaak op. Dat veranderde toen DNA-verwachtschapsonderzoek mogelijk werd: men kon nu via de mannelijke familielijn in de buurt komen van een match. Een bevolkingsonderzoek in Zaandam volgde, met een historische uitkomst: er kon een verdachte worden gevonden via het familie-DNA. Rob Keet vertelt welke dilemma’s hij in het onderzoek tegenkwam en hoe DNA verwachtschapsonderzoek de zaak een radicale zwaai gaf.