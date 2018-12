Vrouw overlijdt na steekpartij aan Kralingse Kerklaan

De melding dat er ruzie was geweest in de woning aan de Kralingse Kerklaan kwam iets voor 12:30 uur binnen. Eenmaal ter plaatse vond de politie de gewonde vrouw. Pogingen om het slachtoffer te reanimeren mochten niet meer baten.



Onderzoek wees al snel in de richting van de 23-jarige verdachte, die op dat moment vanuit Rotterdam onderweg was naar Eindhoven. Hij kon bij aankomst op het station in Eindhoven worden aangehouden. De verdachte en het slachtoffer woonden in hetzelfde woonblok en waren bekenden van elkaar. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies vooraf is gegaan aan de steekpartij.