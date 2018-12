In Onder de Loep: Herkenning gevraagd in 7 opsporingszaken

Op maandag 10 december 2018 rond 23:00 uur wil een pizzakoerier een pizza afleveren bij een woning aan de Vriezelaan in Almelo. Zodra hij zijn scooter op de standaard zet wordt hij aangesproken door twee jongens die op een agressieve wijze de portemonnee en andere spullen afpakken. Heeft u iets gezien van deze overval? Tips zijn van harte welkom.



Oók in Onder de Loep vanavond, 13 december, waarmee u ons wellicht kunt helpen:

Deventer – Inbraak en diefstal geld bij brasserie

In de nacht van zondag 3 juni op maandag 4 juni 2018 wordt ingebroken bij een brasserie aan de Flora in Deventer. Hierbij wordt cash geld buitgemaakt. Op bewakingsbeelden zijn twee onbekende mannen met breekijzers te zien. Weet jij wie deze twee mannen zijn? Herken jij hen aan hun kleding of manier van lopen? 2018244090

Zwolle – Dure parfums gestolen bij warenhuis

Op zaterdagmiddag 11 augustus 2018 omstreeks 15:15 uur steelt een man twee zeer dure doosjes parfum uit een warenhuis aan de Nieuwstraat in Zwolle. Deze man is vastgelegd op camerabeelden. Wie herkent hem? 2018393027

Hengelo – Wisseltruc bij afrekenen in winkel

Op donderdagavond 6 september 2018 rond 20.30 uur koopt een man batterijen in een winkel aan de Lambertuspassage. Hij wil betalen met €50,00 maar ziet dan dat hij kleiner heeft. Vervolgens doet hij de kassière geloven dat hij de €50,00 al aan haar gegeven heeft . Wie herkent de man die de wisseltruc uitvoert? 2018443418

Hengelo (en Zutphen) –Twee jongemannen stelen smartphones uit telefoonwinkel

Op vrijdag 12 oktober 2018 omstreeks 14.20 uur bekijken twee onbekende mannen in een telefoonwinkel aan de Enschedesestraat in Hengelo de smartphones. Vervolgens rukken ze enkele telefoons los en rennen ermee weg. Dit is vastgelegd door een beveiligingscamera. Op dinsdagmiddag 2 oktober 2018 gebeurde hetzelfde in een telefoonwinkel in Zutphen (Turfstraat). Wie herkent deze mannen? 2018460827

Almelo – Inbraak café en diefstal met buit

Op maandag 5 november 2018 wordt er rond 3.15 uur ingebroken in een café aan de Grotestraat in Almelo. Bij de inbraak wordt een kluis met inhoud weggenomen. De inbraak vindt plaats aan de achterzijde van het pand (Prinsenstraat). Twee verdachten zijn hier op camerabeelden vastgelegd.

Wie (her)kent de mannen op de beelden?

Wie heeft die nacht of de dagen ervoor bijzonderheden in de omgeving gezien?

Wie weet waar de kluis nu is? Ook kan de kluis (40x40 cm) ergens in de omgeving gedumpt zijn.

Woont u in de buurt en heeft u wellicht een beveiligingscamera aan huis? Dan verzoeken wij u de beelden te checken om te zien of er iets verdachts op te zien is. 2018499747

Nijverdal – Diefstal bankpas bij insluiping woning Salomonsonstraat

Een persoon in een regenjack probeert te pinnen met een bankpas die op zondag 9 september 2018 uit een huis aan de Salomonsonstraat in Nijverdal is gestolen. Maar dat mislukt, omdat drie keer de verkeerde pincode wordt ingetoetst. Wie herkent deze man op de camerabeelden? 2018407737

Kijk dus mee met Onder de Loep (vanaf 18:45 uur) of bekijk de beelden via Gezocht&Vermist, direct na de uitzending van 13 december. Herken je personen of kun je iets vertellen over een delict, neem dan contact op met de politie (tipformulier) of bel 0800 - 6070.