Snackbar overvallen: getuigen gezocht

De politie kreeg rond 21:53 uur de melding van een gewapende overval op snackbar De Slenk aan de Kruiszwin. De overvaller man bleek even voor sluitingstijd de snackbar ingestormd te zijn en bedreigde de aanwezige personeleden. De personeelsleden raakten niet gewond, maar vanzelfsprekend heeft de overval de nodige impact.

Direct na de melding is de politie op zoek gegaan naar de overvaller en werd de gehele buurt afgezocht, waarbij ook gebruikt werd gemaakt van o.a. een politiehond. De dader werd niet meer aangetroffen. De recherche heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld en is nog op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over deze overvaller of over zijn vluchtroute.

Van de overvaller is het volgende signalement bekend:

- man van ongeveer 20-25 jaar oud

- slank postuur

- donkere jas, mogelijk van spijkerstof

- donkere spijkerbroek.

De overvaller had zijn gezicht bedekt tijdens de overval, dus over zijn huidskleur en gezicht is op dit moment niet veel bekend.

Heeft u informatie?

Heeft u iets verdachts gezien woensdagavond tussen 21.15 en 22.15 uur in de omgeving van de Kruiszwin, Breedwijd of de omgeving van de snackbar, dat te maken kan hebben met deze overval, zoals verdachte personen of verdachte voertuigen?

Heeft u overige informatie die de recherche kan helpen bij het opsporen van de dader?

Belt u dan s.v.p. met de recherche in Alkmaar via tel.nr. 0900-8844.

iever anoniem? Belt u dan s.v.p. met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2018238965