2000 Hennepplanten aangetroffen

Rond 09.30 uur betrad de politie het pand nadat in een eerder stadium was vastgesteld dat hier vermoedelijk sprake was van een hennepkwekerij. In meerdere ruimten van het pand trof de politie grote hoeveelheden hennepplanten aan en apparatuur om de planten te laten groeien.

Een medewerker van het energiebedrijf stelde vast dat de stroom ten behoeve van deze kwekerij illegaal was afgetapt. Ook is vastgesteld dat de gasmeter in het betreffende pand ontbrak.