Fransman gooit tevergeefs drugs weg

De 34-jarige man reed woensdagavond over de rijksweg A16 net voor de Moerdijkbrug in Dordrecht. Agenten die bezig waren met een controle gaven hem een stopteken. Dat negeerde de man en een achtervolging begon. Deze ging over de A16 naar de A17. Onderweg gooide de man twee keer iets uit zijn voertuig. In de bocht van de rijksweg A58 naar de A4 bij Bergen op Zoom gaven agenten met hun auto het verdachte voertuig een tik. Deze belandde in de berm. Daar hielden politiemensen de 34-jarige bestuurder aan.