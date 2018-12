Drugs in het verkeer

Op de President Rooseveltlaan moest een 41-jarige man uit Bergen op Zoom zijn rijbewijs inleveren. Uit de speekseltest die de man moest ondergaan bleek dat hij onder invloed was van cocaine. Door een arts is bloed afgenomen van de man, dat wordt onderzocht door het NFI. De uitslag wordt op een later moment bekend. Zijn rijbewijs wordt opgestuurd naar het CBR. Daar zal een onderzoek plaatsvinden naar of de man nog wel geschikt is om in een auto te rijden.