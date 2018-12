Viertal opgepakt voor 'exposen' jonge kwetsbare vrouwen

Aris van Herwijnen van de recherche van het politiedistrict Zeeland legt uit hoe cyberafpersers vaak te werk gaan: “We zien dat daders via datingsites een vals profiel aanmaken, dus met valse gegevens en een foto van iemand anders. Daarna wordt contact gelegd met potentiële slachtoffers en wordt gevraagd om eens een foto te sturen. Het gaat dan fout zodra een slachtoffer een naaktfoto stuurt, waarop ze wel of niet herkenbaar zijn. De afperser neemt dan via een ander social mediakanaal met weer een andere valse identiteit contact met haar op en zegt dat hij naaktfoto’s van haar heeft. Hij dreigt deze te publiceren op internet. Ze kan dat voorkomen door geld over te maken. Als ze daar intrapt, heeft hij beet en gaat het van kwaad tot erger. Afhankelijk van de reactie van het slachtoffer moet ze steeds geld betalen of worden bepaalde transacties zelfs tegen seks afgedaan. Een van de slachtoffers meldde ons zelfs dat ze was verkracht. Al met al een zeer kwalijk fenomeen, waarbij ze vaak ook nog eens bewust proberen jonge kwetsbare vrouwen te vinden.”