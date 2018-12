Zeeuwse actie tegen money mules

Het is bekend dat steeds vaker jongeren worden geronseld om hun bankpas af te staan, met name via social media. De politie en de banken roepen jongeren op om niet mee te werken aan deze vorm van oplichting. Jongeren worden een beloning in het vooruitzicht gesteld door de criminelen. Denk echter goed na, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Het aanpakken van money mules is belangrijk, omdat op deze manier de criminelen - die erachter zitten - worden achterhaald.