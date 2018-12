Poging straatroof in Roosendaal

Er is een signalement bekend van de twee jongens:

Jongen 1: Was tussen de 12 en 14 jaar oud. Hij was ongeveer 1.60 meter lang en had een fors postuur en een lichtgetinte huidskleur. Deze jongen droeg een zwarte muts en een donkergekleurde jas en broek. Op de jas zat een capuchon die hij half over zijn hoofd had getrokken. Deze forse jongen had ook een opvallend bol gezicht.

Jongen 2: Was ook tussen de 12 en 14 jaar oud. Had ongeveer dezelfde lengte als jongen 1, maar was slank van postuur. Hij droeg een iets lichtere jas dan jongen 1 en ook een zwarte muts.