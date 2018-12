Twee bestuurders onder invloed

In Bergen op Zoom werd rond 02.45 uur vannacht eveneens een automobilist onder invloed betrapt. De 25-jarige beginnend bestuurder uit Bergen op Zoom werd gecontroleerd in de Rembrandtstraat. Hij moest een speekseltest ondergaan en hieruit bleek dat hij mogelijk onder invloed was van THC. Zijn rijbewijs is ingevorderd en er is een melding gedaan bij het CBR. Zij gaan onderzoeken of de man nog wel geschikt is om een auto te besturen. In de auto van de man werd ook kleding aangetroffen waar het beveiligingslabel nog aan vast zat. Mogelijk is het van diefstal afkomstig. Dit is in beslag genomen door de politie en zal worden onderzocht.