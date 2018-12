Extra getuigenoproep dodelijk ongeval

Het meisje stak rond 3.45 uur die zondag De Harendonkweg over toen ze werd geschept door een donkere Volkswagen Golf. Terwijl getuigen zich over het zwaargewonde meisje ontfermden, ging de bestuurder van de auto er met hoge snelheid vandoor in de richting van de Sint Teunislaan. Hij is later alsnog aangehouden. Het slachtoffer was buiten kennis en werd in zeer zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis, waar ze in de loop van maandagochtend 3 december overleed.



Bestuurder stilstaande auto voor verkeerslicht gezocht

De politie is op zoek naar een getuige die het ongeval gezien moet hebben. De auto met daarin deze getuige kwam namelijk vanuit de Harendonkweg, reed richting de Bruistensingel om te wachten voor het rode verkeerslicht en reed vervolgens rechtsaf de Bruistensingel op. Zodra de bestuurder tot stilstand kwam, kwam er een fietsster van rechts (gezien vanuit deze bestuurder) en stak de Harendonkweg over (zij bleef over de Bruistensingel rijden). Direct hierna werd de fietsster aangereden.



Bent u de bestuurder, of weet u wie er in deze auto heeft gereden, dan horen wij dat als politie graag. Geef uw informatie door via 0900-8844. U kunt hierbij het dossiernummer noemen (2018243394). De toedracht van het ongeval is nog in onderzoek.