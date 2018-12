Verdachte aangehouden met imitatievuurwapen in vrijheid gesteld

Op woensdagmiddag 12 december 2018 heeft de politie in het centrum van Hengelo een 60-jarige man aangehouden. Bij deze aanhouding zijn enkele schoten gelost door de politie.

Bij de man is, zo bleek pas bij zijn aanhouding, een imitatievuurwapen aangetroffen. De politie zorgt voor veiligheid in de maatschappij en van haar mensen. Als een imitatievuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat. In deze gevallen kan het voorkomen dat agenten iemand onder schot nemen. Het imitatievuurwapen is in beslag genomen.

De verdachte is heengezonden. In overleg met justitie wordt gekeken naar de wijze van afdoening (wordt de zaak geseponeerd, krijgt hij een boete of een dagvaarding).

Zoals gebruikelijk wordt er, na het aanwenden van geweld door politiemedewerkers, intern getoetst of het gebruik van het vuurwapen rechtmatig is geweest.