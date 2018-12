Bewoner gekneveld bij overval

Een 68-jarige man werd vanmorgen, vrijdag 14 december 2018 omstreeks 5.30 uur, in zijn woning aan de Schoonenburgseweg in Overasselt overvallen door meerder personen. De man was door de overvallers gekneveld. Nadat hij zich had bevrijd alarmeerde hij de politie. De overvallers gingen er onder andere met zijn portemonnee vandoor. De man is, door de overval, niet gewond geraakt. Er is onmiddellijk een onderzoek ingesteld door de politie.

De politie roept getuigen op die mogelijk in de omgeving voor óf na de overval bijzonderheden heeft gezien om contact op te nemen. Dit kan door te bellen met 0900 8844, via het digitaal tipformulier of anoniem bellen met Bel Misdaad anoniem: 0800 7000.

2018561824 ^cw