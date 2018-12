Zwaar vuurwerk onder appartementen gevonden

Op basis van binnengekomen informatie gingen agenten vrijdag naar een opslagbox onder appartementen aan de Claushof. Daar vonden zij een partij van ongeveer 117 kg zwaar, illegaal vuurwerk. Het is levensgevaarlijk om zulk vuurwerk in een gewone opslagbox te bewaren, zo dicht in de buurt van woningen en een school.

Agenten hebben het vuurwerk volgens de specifieke procedure weggehaald en ter vernietiging weggebracht. Er is een verdachte in beeld die zich moet melden aan het politiebureau. De zaak is in onderzoek.

Weet u dat ergens zwaar vuurwerk wordt bewaard en/of verhandeld? Geef het door aan de politie via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Hiermee kunt u helpen voorkomen dat er gewonden vallen.

Illegaal vuurwerk is strafbaar

De politie treedt hard op tegen gebruikers van illegaal vuurwerk, omdat dit vuurwerk levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt.

Jongeren: besef je wat je met illegaal vuurwerk in huis haalt en wat je kunt aanrichten bij jezelf en anderen?

Ouders: weet en beseft u wat uw kind in huis heeft en meeneemt op straat? En wat hij/zij kan aanrichten bij zichzelf en anderen?

De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Melden heeft altijd zin. Via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl.