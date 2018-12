Hennepkwekerij op vakantiepark

Al eerder kreeg de politie informatie over de mogelijke aanwezigheid van een hennepplantage in de woning. Warmtemeting wees uit dat het pand aan de buitenzijde aanmerkelijk warmer was dat vergelijkbare woningen. In de woning bleken een slaapkamer en het CV-hok te zijn ingericht voor de kweek. Hier stonden vierennegentig planten. De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur (lampen, filters e.d.) in beslag. Bij controle bleek er ook sprake te zijn van diefstal van stroom. Het pand is inmiddels door NUON van het stroomnet afgesloten.

De politie vermoedt dat de kwekerij al langer in bedrijf was.

In het pand trof de politie de bewoner aan. Hij werd aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De (mede)bewoonster van het pand wordt op een later tijdstip gehoord.

2018234605