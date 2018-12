Hennepkwekerij

Omstreeks 11.40 uur kreeg de politie melding van de mogelijk inbraak. Ter plaatse bleek de achterdeur van de woning opengebroken te zijn. In de woning werd in een slaapkamer wel een hennepplantage aangetroffen met in totaal honderdtwaalf hennepplanten. De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur (lampen, filters, transformatoren e.d.) in beslag. Ook bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom.

Omdat er verder niemand in de woning aanwezig was, liet de politie de opengebroken deur voorzien van een nieuw slot.

De bewoners zullen in een later stadium als verdachte worden gehoord.

2018239427