Verdachte aangehouden in onderzoek naar overval

Zondagavond 21 oktober werd een 17-jarige bezorger op zijn fiets beroofd door twee mannen. De bezorger was onderweg naar het Marjoleinpad waar hij een bestelling moest afleveren. Op de hoek van het Marjoleinpad en de Lavendelstraat werd hij door een man aangesproken. Deze man vertelde dat hij de bestelling had geplaatst. Toen de bezorger de bestelling wilde pakken, kwam er een tweede man bij en moest het slachtoffer zijn portemonnee afgeven: dit ging gepaard met het nodige geweld. Hierna zijn de twee mannen met buit vertrokken in de richting van de Schipholpoort.

In het onderzoek naar deze overval heeft de recherche vrijdagochtend 14 december een 18-jarige man uit Amsterdam als verdachte aangehouden. Hij is ingesloten en wordt nader verhoord.

In een eerder persbericht (zie hieronder) werd gemeld dat er twee verdachten waren. De rechercheurs sluiten echter niet uit dat er meerdere verdachten zijn betrokken bij deze straatroof.

Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

2018204150

Eerder werd onderstaand persbericht gepubliceerd:

Getuigen straatroof gezocht

Haarlem - Op zondagavond heeft er een straatroof plaatsgevonden op het Marjoleinpad. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 20.00 uur kreeg de politie een melding dat er een 17-jarige bezorger op de fiets was beroofd. Het slachtoffer was onderweg naar het Marjoleinpad waar hij een bestelling moest afleveren. Op de hoek van het Marjoleinpad en de Lavendelstraat werd hij door een man aangesproken. De man vertelde dat hij de bestelling had geplaatst. Toen het slachtoffer de bestelling wilde pakken kwam er een tweede man bij en moest het slachtoffer zijn portemonnee afgeven. Hierna zijn de twee mannen weggerend over het Wijnruitpad in de richting van de Schipholpoort.



Het volgende signalement van de twee mannen is bekend:

Man 1:

• Licht getinte huidskleur

• Tussen 1.80m – 1.90m lang

• Tussen 18 – 22 jaar oud

• Normaal postuur

• Zwart kort haar

• Had zwarte sportschoenen aan

• Droeg een jas met capuchon en een donkere broek

Man 2:

• Tussen 1.80m - 1.90m lang

• Tussen 18 – 22 jaar oud

• Droeg zwarte schoenen en had een jas met capuchon op

• Had een zwarte sporttas bij zich.



De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord wat te maken kan hebben met deze straatroof? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



