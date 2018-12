Drie veroordeelden aangehouden door EVA-team

Den Haag

Op dinsdagmiddag 4 december hield de politie in een woning aan de Wormerveerstraat een 41-jarige man aan. De man was in oktober dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het voorhanden hebben van wapens en munitie. De man moet zijn opgelegde gevangenisstraf van 138 dagen nu alsnog uitzitten.



Agenten van het EVA-team hielden op woensdagochtend 12 december op het Vredeoord een 28-jarige Hagenaar aan. In 2017 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en drie maanden voor zware mishandeling met dood tot gevolg. Nu hij is aangehouden, moet hij nog 593 dagen zitten.



Noordwijk

Op de Duinroos hield het EVA-team op vrijdagochtend 7 december een 64-jarige man uit Noordwijk aan. De man had nog een gevangenisstraf openstaan van 270 dagen voor oplichting. Deze straf moet hij nu alsnog uitzitten.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.