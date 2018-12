Illegaal vuurwerk aangetroffen na melding

Naar aanleiding van de binnengekomen melding kregen agenten een machtiging om in de bewuste woning een kijkje te gaan nemen. In de woning werden vijf flowerbeds aangetroffen, die gezamenlijk ruim 300 kilo wegen. Het vuurwerk is in beslag genomen en veilig afgevoerd. Tegen de 49-jarige bewoner wordt proces-verbaal opgemaakt.