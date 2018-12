Inzet op vuurwerkoverlast

Al langere tijd zorgt deze groep voor overlast en er waren aanwijzingen dat deze groep over professioneel vuurwerk beschikte. Tevens kreeg het team een tip dat tijdens een lockercontrole op een school in de omgeving zwaar vuurwerk was gevonden. Tijdens de instappen werd inderdaad op een adres vuurwerk aangetroffen, maar op bijna alle adressen is met de ouders van de jeugdigen gesproken. Deze ouders bleken in veel gevallen zelf vuurwerkoverlast te hebben gemeld. En op een adres in Voorschoten trof het team een airsoft-wapen aan. Zowel het vuurwerk als het wapen zijn in beslaggenomen.



Zelfgemaakt en illegaal vuurwerk: levensgevaarlijk!

Op het bezit van of de handel in vuurwerk staan forse geldboetes en zelfs gevangenisstraffen. Zelfgemaakt illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk want onvoorspelbaar: het kan te vroeg afgaan en ook de kracht kan overweldigend zijn met ernstig letsel of zelfs doden tot gevolg. De koker kan uiteenspatten waardoor de stukken als projectielen alle kanten opvliegen. Niet alleen gevaarlijk voor de afsteker, maar ook voor de omstanders. Zulke bommen maken is strafbaar, net als het bezit en afsteken van illegaal vuurwerk. Vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer forse (brand)schade en lichamelijk letsel. Vervoer over de weg en opslag in een woonwijk creëert extra veiligheidsrisico’s. Ook postbezorgers lopen grote risico's. Voor de verzending van vuurwerk worden vaak reguliere koeriersdiensten gebruikt. De bezorgers weten niet wat er in zo'n pakket zit, maar vuurwerk kan de kracht van een granaat in veelvoud hebben. Je moet er niet aan denken dat vuurwerk ontploft in een woonwijk of in een bus van een bezorgdienst. Daarom waarderen wij het des te meer als alerte mensen de politie waarschuwen bij het vermoeden van illegaal of zelfgemaakt vuurwerk. Vermoed je dat iemand dit in huis heeft, twijfel niet en bel 112. Doe je dit liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.