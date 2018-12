Politie Westland zet Geocaching in tegen criminaliteit en overlast

Agenten hebben deze week al twee caches in het Westland verstopt. Deze punten zijn zichtbaar op de Geocaching App. De komende tijd plaatsen collega’s steeds nieuwe Geocachepunten, tot in bijna iedere dorpskern in het Westland een cache verscholen ligt. Ook in de gemeente Midden-Delfland hoopt de politie binnenkort caches te verstoppen. Hierover zijn politie en gemeente nog met elkaar in gesprek.



Zie je iets verdachts? Bel 112!

De politie stimuleert Geocachers via 1-1-2 een melding bij de politie te maken als ze tijdens het spel iets verdachts zien. De caches liggen op plaatsen waar volgens de politiesystemen vaker sprake is van criminaliteit als woninginbraak of ernstige overlast. De politie kan direct in actie komen, zeker als de Geocacher een goed signalement of vluchtrichting van de dader geeft. Ook kunnen ze, als hun eigen veiligheid het toelaat, een foto of film met hun smartphone maken.



Hoe werkt de geocache van Politie Westland?

Een cache is een waterdichte doos, met daarin een logboek en de ‘schat’. In de caches van de politie vind je meerdere ‘schatten’ waarvan de vinder er één mag houden. Ook kan hij zijn naam en een boodschap achterlaten in het logboek. Wanneer je de ‘schat’ vindt, deel je de ligplaats niet met anderen. De andere Geocachers moeten deze locatie zelf vinden. Dat je een beetje moeite moet doen om de ‘schat’ te vinden, is nu juist de sport.



Sparen voor een politiegadget

In iedere cache vind je ook een stempel voor je stempelkaart. Deze kaart kun je uitprinten of ophalen op het bureau aan de Vierschaar 1 in Naaldwijk. Heb je een volle stempelkaart? Lever deze dan tijdens de openingstijden in aan bureau Westland, in ruil voor een politiegadget. Er zijn gadgets voor jong en oud.