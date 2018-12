Horeca Sliedrecht krijgt bezoek

Horecazaken op de Rembrandtlaan en Kerkstraat kregen een bezoekje van de controleurs. Bijzondere Opsporingsambtenaren van de gemeente Sliedrecht zagen meteen dat er illegaal werd gegokt. Een laptop, printer en diverse bonnetjes met daarop bedragen en voetbalclubs duidden allemaal op illegaal gokken en dus op overtredingen van de Wet op de Kansspelen. Dit was niet alles; ook vond het team ruim 10.000 euro cash. Het bedrag en ook nog twee voertuigen zijn in beslag genomen in verband met een openstaande belastingschuld. Een verdere zoektocht door het café leverde in de kelder illegaal vuurwerk op. En of dit allemaal nog niet genoeg was, lagen er ook nog een soort viagrapillen achter de bar. Vanwege het vermoeden van witwassen en deze overtredingen is met toestemming van de officier het bedrijfspand en de achtergelegen schuur doorzocht. Een gasdrukgeweer was het resultaat. De eigenaar, een 37-jarige man uit Oosterhout, is aangehouden voor witwassen en wapenbezit. Ook een 19-jarige man is aangehouden omdat hij geen geldig legitimatiebewijs kon tonen. De recherche doet verder onderzoek.