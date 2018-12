Maaltijdbezorger overvallen nabij Schollebos

De overvallers, waarvan de kleinste zo'n 1.75m en de grootste zo'n 1.85m was, waren alledrie in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen. Ze bedreigden de bezorger met een mes. Nadat de bezorger zijn geld had afgegeven, gingen de overvallers er lopend vandoor richting het Schollebos.

Heeft u tussen 19.00 uur en 19.30 uur drie mannen gezien in de omgeving Kalundborgerf, de Kanaalweg of het Schollebos of heeft u andere informatie die relevant zou kunnen zijn, neem dan alstublieft contact op met 0900-8844 of laat uw tip achter onder dit formulier.

Foto bij bericht is stockfoto