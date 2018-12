Beveiliger AZC bedreigd, verdachte aangehouden

Op vrijdag 14 december 2018 om 3.00 uur kwam de melding binnen van een bedreiging van een beveiliger van het AZC aan de Laurens Stommesweg. Verschillenden politie-eenheden werden die kant op gestuurd. De aangifte werd opgenomen en de agenten gingen met hond op zoek naar de verdachte met een hond en een schild. In het gebouw troffen ze de verdachte aan, hij had enkele wonden. De 31-jarige man werd aangehouden. De wonden, die hij zich zelf zou hebben toegebracht, werden door een dokter behandeld. Daarna is hij naar het bureau gebracht. Hij moest zich onderwerpen aan een blaastest waaruit bleek dat hij veel gedronken moest hebben(685 Ugl).

Lees meer over gebruik politiehonden: https://www.politie.nl/themas/politiehonden.htm