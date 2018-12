Man met vuurwapen aangehouden na diefstal uit café

De man zat die middag in een café aan de Godeveart Montensstraat. Nadat de man wat had gedronken, liep het personeelslid even naar de keuken. Vervolgens riep een klant dat deze man geld uit de kassa had gestolen en wegliep. Hierop ging een personeelslid achter hem aan. Die trof hem aan in een horecazaak aan de Marksingel. Toen zij de man aansprak en het geld terug eiste, werd zij door hem bedreigd met een vuurwapen. Hierop ontstond er een worsteling, waarop het wapen uit zijn handen werd gepakt. Tussentijds werd de politie gealarmeerd. Die hield de man kort na 15.30 uur aan in de horecazaak.