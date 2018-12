Oudere dame beroofd van haar geld

Natuurlijk wil de politie deze laffe berover zo snel mogelijk oppakken. Er is nog naar hem gezocht maar hij is niet meer gevonden. De recherche is direct een onderzoek gestart naar mogelijke vinger- of DNA sporen op de spullen van de vrouw. Maar het team hoopt ook op tips vanuit de omgeving van de plaats van het delict of van iemand die het signalement herkent van de dader.

Het vond plaats in de omgeving van de fysiotherapie. De dader is na het stelen van de tas weggerend in de richting van de Vredehoflaan. Het slachtoffer gaf het volgende signalement op: een man met een donkerblauwe jas met capuchon. Hij zou een muts op hebben gehad. Hij had een trainingsbroek aan met een witte streep aan de zijkant. Misschien heeft iemand in de omgeving iets gezien van deze verdachte of is hij misschien opgenomen door camera’s.

Tips:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)