Tweeënvijftig kilo illegaal vuurwerk in twee dagen

Illegaal (zwaar) vuurwerk is logischerwijs verboden. Maar buiten dat is het levensgevaarlijk voor de afsteker maar zeker ook voor de directe omgeving. Per jaar vallen er veel gewonden door dit zware vuurwerk. Om maar niet te spreken over de overlast die mensen en dieren er van ondervinden.. Genoeg reden om dit aan te pakken. De overtreders krijgen een fors proces-verbaal en het vuurwerk zal vernietigd worden. Ook wordt dit vuurwerk vaak gebruikt om hulpverleners dwars te zitten zodat ze hun werk niet meer kunnen doen. Geweld tegen politiemensen of andere hulpverleners wordt niet getolereerd, daar treden wij hard tegen op. Welke vorm van geweld het ook betreft. Ons uitgangspunt is: handen af van onze hulpverleners. Tijdens de jaarwisseling letten wij extra op agressie met (illegaal) vuurwerk tegen onze politiemensen. Gooi je doelbewust zwaar knalvuurwerk richting hulpverleners of burgers? Dan kun je vervolgd worden voor (poging tot) zware mishandeling of (poging tot) doodslag. Niet doen dus!!

Lees meer over (illegaal) vuurwerk: https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html