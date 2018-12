Verdachte van stalking aangehouden

Op 30 oktober 2018 deed het slachtoffer, een inwoonster van Middelburg, aangifte van vernieling. Haar ex-vriend, een 33-jarige Belg, zou olie door haar brievenbus gegooid hebben. Ook had hij haar bedreigd. De politie had naar aanleiding van dit incident een brief aan de verdachte gestuurd dat hij geen contact mocht hebben met het slachtoffer. De agent kreeg daarover een boos telefoontje van de verdachte. Ook in dat telefoontje gaf hij aan geweld niet te schuwen. Onder andere om die reden besloot de officier van justitie dat de verdachte aangehouden kon worden. Op donderdag 13 december 2018 kwam er informatie dat de verdachte naar Middelburg zou komen. Hij werd opgewacht en kon worden aangehouden.

Lees meer over stalking en hoe de politie kan helpen: https://www.politie.nl/themas/stalking.html