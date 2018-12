Beroving en mishandeling bij verkoop telefoon; politie zoekt getuigen

De verkoper had via Marktplaats contact gehad met een potentiële koper. Er was voor vrijdagavond de afspraak gemaakt dat deze opgehaald zou worden. Omstreeks 19.00 uur kwam er iemand langs om de telefoon op te halen. Er volgde aan de voordeur een gesprek. De verkoper heeft daarna binnen de telefoon gepakt en liep weer naar buiten om de telefoon te laten zien. Toen hij weer buiten kwam bedreigde de andere man hem opeens en eiste de telefoon. Toen de verkoper de telefoon niet gaf kreeg hij meerdere slagen in het gezicht. Er volgde een worsteling waarbij de verkoper kwam te vallen en de andere man er met de telefoon vandoor kon gaan. De dader stapte op een scooter en reed weg via de Schermerhornstraat in de richting van de Hollewandsweg.



De politie is op zoek naar getuigen van het incident. De dader is tussen de 20-25 jaar oud, donkergetint, circa 180 cm en heeft een breed postuur. Hij had zwart, krullend haar (geen kroeshaar). Hij droeg een donkere jas tot over de heupen en een donkere spijkerbroek. Heeft u mogelijk iets gezien dat te maken kan hebben met de zaak, dan vragen wij u te bellen met telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melding maken kan via telefoonnummer 0800-7000.

(2018563013)