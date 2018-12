Aanhoudingen bij controle op de A7

Tijdens deze veiligheidscontrole werden ruim 100 voertuigen en inzittenden op de A7 gecontroleerd. Twee mannen werden aangehouden omdat ze gesignaleerd stonden voor het buitenland, waar ze nog een gevangenisstraf moesten uit zitten. Zij zijn ingesloten.

Een persoon werd aangehouden op verdenking van witwassen: de man had een groot geldbedrag bij zich, waarvan hij de herkomst niet kon aangeven en hij was tevens in bezit van verdovende middelen.

Daarnaast werden bekeuringen uitgeschreven voor o.a. het rijden zonder rijbewijs en vier bestuurders bleken onder invloed van alcohol en/of drugs te verkeren. Bij de weggebruikers van wie het vermoeden bestond dat ze onder invloed van drugs hadden gereden, werd bloed afgenomen.

Ook werd een bestuurder aangehouden omdat hij in bezit was van 18 XTC-pillen en voor verboden wapenbezit. De nodige processen-verbaal zijn opgemaakt.

De controlelocatie was gestationeerd op de parkeerplaats De Koggen.

De politie is tevreden over de gehouden actie, die onder andere tot doel had een bijdrage te leveren aan de veiligheid en de leefbaarheid.