Recherche zoekt getuigen overval Valkenboslaan

Bij de politie kwam omstreeks 13.40 uur de melding binnen dat ongeveer tien minuten eerder een winkel op de Valkenboslaan overvallen was door een man en een vrouw. Het slachtoffer, een 33-jarige Haagse, was daarbij bedreigd met een wapen. De daders waren er lopend vandoor gegaan met een geldbedrag. Ondanks dat de overval inmiddels al tien minuten geleden was, werd direct een zoektocht ingesteld in de wijde omgeving van de Valkenboslaan. Dat heeft niet meer geleid tot de aanhouding van de verdachten.



De districtsrecherche Den Haag West onderzoekt de overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u vrijdagmiddag 14 december omstreeks 13.30 uur iets gezien in de omgeving van de Valkenboslaan dat met deze overval te maken kan hebben? Neem dan contact op met de districtsrecherche Den Haag West via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.