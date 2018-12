Verdachte aangehouden met gestolen auto

Agenten kregen omstreeks 22.00 uur de melding dat er op de Gedenklaan een klap was gehoord en dat er een auto was weggereden. Het kenteken van de auto kwam overeen met een auto die eerder op de avond was weggenomen bij een woninginbraak in Gouda. Direct gingen meerder politie-eenheden op zoek naar de bewuste auto. Op de Gedenklaan werd de auto nèt ingeparkeerd en ging de bestuurder ervandoor bij het zien van de agenten. Hij kon na een achtervolging te voet worden aangehouden in de buurt van een flat aan de Eendrachtsweg en werd daarbij gepepperd. De gestolen auto is in beslag genomen.



De verdachte is ingesloten voor verhoor. De recherche onderzoekt de zaak en stelt een onderzoek in naar mogelijk meerdere daders.