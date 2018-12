Getuigen overval Kruidvat gezocht

Agenten kregen even na 20.00 uur de melding dat er ongeveer tien minuten daarvoor een overval was gepleegd op de winkel. Tijdens het afsluiten van de winkel, waren twee mannen de zaak binnengekomen, bedreigden het aanwezige personeel met een mes en gingen er uiteindelijk met een geldbedrag vandoor. Volgens getuigen waren de twee gevlucht in de richting van de dijk. De mannen droegen tijdens de overval donkere kleding met capuchons en hadden hun gezichten bedekt.



Ondanks een grootschalige zoektocht naar de daders, zijn er vooralsnog geen verdachten aangehouden. De districtsrecherche in Gouda onderzoekt de overval en roept getuigen op zich te melden. Heeft u vrijdagavond 15 december omstreeks 20.00 uur iets gezien in de omgeving van de Kerklaan dat met deze overval te maken heeft of heeft u gezien waar de verdachten vanaf de dijk naartoe gegaan zijn? De recherche in Gouda is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.