Wie overviel woning Groen van Prinstererstraat?

Een mevrouw parkeerde vrijdagavond rond 22.45 uur haar auto op de Groen van Prinstererstraat in Rotterdam-Noord. Ze zag toen een man bij wie ze geen goed gevoel kreeg. Hij leek haar te volgen. Eenmaal thuis aangekomen, opende ze haar deur en wilde snel naar binnen gaan. Het lukte de man om nog net zijn arm tussen de deur te steken, met in zijn hand een vuurwapen. De vrouw gilde en kreeg gelukkig de deur dicht. Een getuige kwam er op af en probeerde de man te pakken. Hij rende hem achterna over de Kempenaerstraat tot de kruising met de Heemskerkstraat. Vervolgens verdween hij uit het zicht. Vermoedelijk ging hij richting de Talmastraat. Politie was inmiddels aangekomen en startte meteen een onderzoek. Agenten spreken met buurtbewoners en vragen camerabeelden op. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord en nog niet met de politie hebben gesproken, wordt gevraagd zich te melden.

Signalement overvaller

De dader is licht getint met zwart haar. Hij droeg een donkere jas en een lichte broek. Alle informatie is welkom. Heeft u camerabeelden of heeft u iets anders gezien of gehoord wat kan helpen om deze zaak op te lossen? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.