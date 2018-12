Bedrijvige winkeldief aangehouden

Tijdens de fouillering troffen agenten een autosleutel aan bij de verdachte. De auto zelf bleek op een parkeerplaats in Zierikzee, vlakbij de plek waar de verdachte is aangehouden, te staan. In de auto troffen de agenten een heleboel spullen, die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn, aan. Het gaat onder andere om: 15 stuks haarverzorgingsproducten van diverse merken, scheermesjes, een tondeuse, geurkaarsen, lampen, lego en heel veel make-up. De politie in Goes komt graag in contact met winkeliers die spullen missen.