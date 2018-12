Drugs en wapen aangetroffen in woning

Het kan zijn dat u iets wilt melden over een ernstig misdrijf zonder dat uw naam bekend wordt, bijvoorbeeld omdat u de dader kent.



Meld Misdaad Anoniem

U kunt iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis). U kunt daar ook iets online melden en toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad Anoniem krijgt de politie informatie en kunt u helpen om uw omgeving veiliger te maken.



Team Criminele Inlichtingen

Wilt u informatie over een ernstig misdrijf vertrouwelijk melden? Belt u dan naar Team Criminele Inlichtingen via 079 - 345 89 99 (gebruikelijke belkosten).