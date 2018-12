Man met imitatiewapen zorgt voor onrust

Rond 19.30 uur kreeg de politie een melding dat er op de Van Dusseldorpstraat een man zou lopen die een wapen bij zich had. Diverse politie-eenheden rukten uit en zochten naar de man. Meerdere getuigen spraken de politiemensen op straat aan over de verdachte man. Korte tijd later wezen zij een man die op de fiets richting de Bergweg reed aan. Agenten hielden de man aan, maar troffen geen (nep)wapen bij hem aan. Na verhoor bleek dat het in een woning in de De Graaffstraat zou liggen. Agenten troffen in de woning en in de schuur van de woning twee imitatiewapens aan. Het ging om speelgoedwapens. Ze hebben beide dingen meegenomen. De verdachte is later op de avond weer in vrijheid gesteld.