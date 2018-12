Politie onderzoekt meerdere inbraken

Vrijdagavond rond 20.30 uur belde een inwoner van Tholen de politie en meldde dat twee mensen hadden geprobeerd in te breken in zijn woning aan de Pergola. De bewoners hoorden een hard geluid en gingen poolshoogte nemen. Toen zagen ze twee in het donker geklede verdachten wegrennen richting de Meanderlaan. Meerdere politie-eenheden zochten in de omgeving naar de verdachten, maar troffen helaas niemand aan.

De politie komt uiteraard graag in contact met mensen die vrijdag iets verdachts hebben gezien of die vrijdagavond twee donker geklede mensen hebben zien rennen in de omgeving van de Pergola en/of de Meanderlaan. U kunt de politie bereiken via 0900-8844.

Op onze website www.politie.nl/themas/woninginbraak.html vindt u meer informatie over het voorkomen van een woninginbraak.