Politiehond Barry vist verdachte uit ven, twee bedrijfsinbrekers aangehouden

De mannen worden er van verdacht te hebben geprobeerd in te breken in een bedrijfspand aan de Tramperweg in Hansweert. De eigenaar van het bedrijf had door dat er werd ingebroken in zijn bedrijf, zag de inbrekers wegrijden in een auto, ging er achteraan en waarschuwde de politie.

Agenten zagen de verdachte auto rijden op de N289 in de richting van Kapelle en zetten de achtervolging in. Op de rotonde van de N289, de Smokkelhoekweg en de Schoorse Oudedijk sprong een man uit de auto en rende weg. Deze verdachte, een 29-jarige Belg, kon even later door politiehond Barry uit een ven worden ‘gevist’ en worden aangehouden. Hij raakte daarbij wel gewond en is door een arts aan zijn verwondingen behandeld.

De verdachte auto reed ondertussen verder en ging de A58 op richting Middelburg. Politiemensen konden de auto even later op de A58 tot stilstand brengen en de bestuurder ervan aanhouden.

De twee verdachten zijn ingesloten in Torentijd. De auto waarin het tweetal reed, een Audi A6 Allround Quattro, wordt nader onderzocht.