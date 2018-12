Vijf inbrekers aangehouden dankzij getuige

Na een melding dat er mensen in de achtertuin van een woning aan de Pijlstaart, waarvan de bewoners niet thuis waren, zouden staan, ging de politie met meerdere eenheden naar het adres. Ze konden nabij de woning, o.a. op het fietspad (Smientpad) en op de Slechtvalk al snel vijf verdachten aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij woninginbraak. Er bleek een raam van de woning te zijn geforceerd, of er iets is gestolen, is nog niet bekend. Het vijftal heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zaterdag verhoord. De politie zet het onderzoek voort en heeft onder andere een buurtonderzoek gehouden.